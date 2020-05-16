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Держать дистанцию! Как выглядят теперь послематчевые интервью

21:49
Послематчевые интервью в чемпионате Германии. Фото Twitter Послематчевые интервью в чемпионате Германии. Фото Twitter
Послематчевые интервью в чемпионате Германии. Фото Twitter

Германия стала первой европейской страной, в которой возобновился прерванный из-за коронавируса чемпионат. Сегодня состоялись шесть игр 26-го тура. Из соображений безопасности игры прошли при пустых трибунах.

Послематчевые интервью также выглядели необычно. Тренеры и игроки отвечали на вопросах, держа необходимую дистанцию.

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