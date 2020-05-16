Держать дистанцию! Как выглядят теперь послематчевые интервью

Германия стала первой европейской страной, в которой возобновился прерванный из-за коронавируса чемпионат. Сегодня состоялись шесть игр 26-го тура. Из соображений безопасности игры прошли при пустых трибунах.

Послематчевые интервью также выглядели необычно. Тренеры и игроки отвечали на вопросах, держа необходимую дистанцию.

Post match interviews look a little different ? pic.twitter.com/YBRImXszY1 — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2020

Post match interviews look a little different ? pic.twitter.com/YBRImXszY1 — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2020

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