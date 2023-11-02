Де Лигт пропустит от 4 до 6 недель

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт будет вынужден пропустить 4-6 недель из-за повреждения связки коленного сустава, сообщает Bild.

Де Лигт получил травму в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2).

24-летний нидерландец выступает за «Баварию» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей и забил 1 мяч.