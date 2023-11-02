Де Лигт пропустит от 4 до 6 недель
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт будет вынужден пропустить 4-6 недель из-за повреждения связки коленного сустава, сообщает Bild.
Де Лигт получил травму в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2).
24-летний нидерландец выступает за «Баварию» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей и забил 1 мяч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|9
|8
|1
|0
|27-8
|25
|
2
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|20-11
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|3
|5
|1
|12-9
|14
|
8
|Фрайбург
|9
|4
|1
|4
|10-16
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|- : -
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|5
|1
|1
Новости