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Сегодня, 06:29

Тухель разочарован из-за вылета «Баварии» из кубка Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вылете из кубка Германии от «Саарбрюккен» (1:2), который выступает в третьей лиге.

«Мы пробились в игру во втором тайме. Последним ходом матча нам пришлось проглотить очень горькую пилюлю. Этому есть 100 объяснений, а возможно, и ни одного. Это странно. Мы создали достаточно моментов и полумоментов. Это действительно горько. Мы больше не можем наверстывать упущенное. Мы крайне разочарованы. Мы отчаянно хотели поехать в Берлин. Мы повели в счете, но потом перестали играть хорошо. Во втором тайме нам не хватило удара и немного удачи, чтобы забить второй гол. Поздравляем наших соперников», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидирует — «Байер» (25 очков).

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/11/cup-reaction-to-fc-saarbruecken-vs.-fc-bayern
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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«Герта» разгромила «Майнц» в Кубке Германии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 9 8 1 0 27-8 25
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
5
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 9 3 5 1 12-9 14
8
 Фрайбург 9 4 1 4 10-16 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
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 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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