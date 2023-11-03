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Сегодня, 20:30

«Боруссия» — «Бавария»: время начала и где смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Боруссия» сыграет с «Баварией» в чемпионате Германии 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Харри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters

«Боруссия» на своем поле встретится с «Баварией» в матче 10-го тура чемпионата Германии в субботу, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

За 9 туров мюнхенский клуб с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Черно-желтые располагаются на четвертой строчке, в их активе 21 балла.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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Неделя

Нойер планирует играть до 40 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 9 8 1 0 27-8 25
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
5
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 9 3 5 1 12-9 14
8
 Фрайбург 9 4 1 4 10-16 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 22:30
Дармштадт – Бохум
 - : -
4.11 17:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
4.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
4.11 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
4.11 17:30
Майнц – РБ Лейпциг
 - : -
4.11 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
4.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
5.11 19:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 5 1 1
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