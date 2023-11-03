«Боруссия» — «Бавария»: время начала и где смотреть трансляцию матча бундеслиги
«Боруссия» на своем поле встретится с «Баварией» в матче 10-го тура чемпионата Германии в субботу, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Боруссия» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
За 9 туров мюнхенский клуб с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Черно-желтые располагаются на четвертой строчке, в их активе 21 балла.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|9
|8
|1
|0
|27-8
|25
|
2
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|20-11
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|3
|5
|1
|12-9
|14
|
8
|Фрайбург
|9
|4
|1
|4
|10-16
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|- : -
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|- : -
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|5
|1
|1