«Боруссия»: расписание матчей в феврале

Дортмундская «Боруссия» в феврале проведет пять матчей, из которых четыре в чемпионате Германии и один в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр немецкой команды на февраль. Время начала — московское.

Расписание «Боруссии» в феврале:

2 февраля, пятница

22.30. «Хайденхайм» — «Боруссия Дортмунд». Бундеслига

9 февраля, пятница

22.30. «Боруссия Дортмунд» — «Фрайбург». Бундеслига

17 февраля, суббота

17.30. «Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Бундеслига

20 февраля, вторник

23.00. ПСВ — «Боруссия Дортмунд». Лига чемпионов

25 февраля, воскресенье

19.30. «Боруссия Дортмунд» — «Хоффенхайм»

В чемпионате Германии команда из Дортмунда набрала 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

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