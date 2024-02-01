«Герта» проиграла «Кайзерслаутерну» в Кубке Германии

«Герта» потерпела поражение от «Кайзерслаутерна» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 1:3. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

Защитник Ян Эльведи на 5-й минуте вывел гостей вперед. В конце тайма они удвоили преимущество — забил Ричмонд Тачи. В середине второй половины гости довели счет до крупного — отличился Филип Калоч. На последних минутах берлинской команде удалось отыграть один мяч благодаря голу Фабиана Резе.

Следующий соперник «Кайзерслаутерна» станет известен после жеребьевки.