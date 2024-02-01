«Герта» проиграла «Кайзерслаутерну» в Кубке Германии
«Герта» потерпела поражение от «Кайзерслаутерна» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 1:3. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.
Защитник Ян Эльведи на 5-й минуте вывел гостей вперед. В конце тайма они удвоили преимущество — забил Ричмонд Тачи. В середине второй половины гости довели счет до крупного — отличился Филип Калоч. На последних минутах берлинской команде удалось отыграть один мяч благодаря голу Фабиана Резе.
Следующий соперник «Кайзерслаутерна» станет известен после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|0 : 0
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|3 : 1
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|1 : 1
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|0 : 2
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|1 : 3
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|0 : 1
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|2 : 2
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5
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