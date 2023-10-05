«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кобелем

Голкипер «Боруссии» Грегор Кобель подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте дортмундцев.

Новое соглашение 25-летнего швейцарца рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2025/26.

Кобель выступает за дортмундцев с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и трижды отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.