Голкипер «Боруссии» Кобель продлит контракт с клубом

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель подпишет новое соглашение с клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Действующее соглашение 25-летнего швейцарца истекает в 2026 году.

Кобель выступает за дортмундцев с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и трижды отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.