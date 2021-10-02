Гол Брандта принес дортмундской «Боруссии» победу в матче с «Аугсбургом»
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В параллельном матче «Штутгарт» уверенно обыграл «Хоффенхайм» — 3:1. Еще в одной встрече «Фрайбург» в гостях обыграл «Герту» (2:1). «Вольфсбург» дома уступил менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
7-й тур
«Боруссия Д» — «Аугсбург» — 2:1 (1:1)
Голы: Рафаэл Геррейру, 10 — с пенальти (1:0). Зекири, 35 (1:1). Брандт, 51 (2:1).
«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 65), Менье (Азар, 53), Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель (Эмре Джан, 65), Ройс, Брандт, Беллингем, Вольф (Шульц, 72), Мален (Рейниер, 72).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен (Гюнтер, 86), Гумны, Штробль, Груэсо (Грегорич, 79), Майер (Нидерлехнер, 79), Калиджури, Кордова (Йенсен, 63), Зекири (Саренрен-Базе, 79).
Предупреждения: Груэсо, 13. Оксфорд, 15. Ройс, 44. Зекири, 53.
Судья: Вельц (Германия).
2 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 3:1 (1:0)
Голы: Кемпф, 18 (1:0). Мавропанос, 60 (2:0). Массимо, 81 (3:0). Брун Ларсен, 84 (3:1).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Антон, Соса (Дидави, 90), Мавропанос, Каразор, Эндо, Мангаля (Нарти, 76), Фюрих (Массимо, 65), Кулибали (Мола, 90), Мармуш (Климовиц, 76).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Кадержабек (Акпогума, 57), Раум, Ричардс, Гайгер (Даббур, 69), Гриллич, Самассеку (Рюттер, 57), Крамарич, Адамян (Руди, 83), Бебу (Брун Ларсен, 69).
Предупреждение: Самассеку, 43.
Судья: Осмерс (Германия).
2 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Герта» — «Фрайбург» — 1:2 (0:1)
Голы: Линхарт, 17 (0:1). Пентек, 70 (1:1). Петерсен, 78 (1:2).
«Герта»: Шволов, Боята, Платтенхардт, Штарк, Дардаи (Пекарик, 46), Боатенг (Эккеленкамп, 58), Тузар, Сердар, Йоветич (Миттельштедт, 64), Зельке (Пентек, 46), Рихтер (Ястржембски, 58).
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Хаберер, 84), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 62), Грифо (Петерсен, 76), Хелер (Шоллои, 76), Чон У Ен (Демирович, 76).
Предупреждения: Боатенг, 29. Сердар, 69.
Судья: Иттрих (Германия).
2 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
«Вольфсбург» — «Боруссия М» — 1:3 (1:2)
Голы: Эмболо, 5 (0:1). Хофманн, 7 (0:2). Вальдшмидт, 24 (1:2). Скалли, 90+5 (1:3).
Нереализованный пенальти: Штиндль, 78 (вратарь)
«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Баку (Гинчек, 79), Борнау (Брукс, 46), Лакруа, Гилавоги (Филипп, 79), Арнольд, Герхардт (Руссийон, 46), Вальдшмидт, Вегхорст, Лукебакио (Л.Нмеча, 66).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Херрманн, 58), Скалли, Закария, Коне (Крамер, 60), Штиндль (Плеа, 82), Хофманн, Эмболо.
Предупреждения: Борнау, 4. Баку, 10. Штиндль, 35. Закария, 36. Мбабу, 59. Лакруа, 67. Байер, 71. Вегхорст, 81. Руссийон, 90+3.
Удаление: Лакруа, 76.
Судья: Вилленборг (Германия).
2 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю