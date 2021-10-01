Бундеслига, 7-й тур: расписание и результаты матчей

Седьмой тур чемпионата Германии.

1 октября, пятница

«Кельн» — «Гройтер Фюрт» (21:30)

2 октября, суббота

«Боруссия» Д — «Аугсбург» (16:30)

«Вольфсбург» — «Боруссия» М (16:30)

«Герта» — «Фрайбург» (16:30)

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» (16:30)

«Лейпциг» — «Бохум» (19:30)

3 октября, воскресенье

«Майнц» — «Унион» (16:30)

«Бавария» — «Айнтрахт» (18:30)

«Арминия» — «Байер» (20:30)

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь