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Бундеслига, 7-й тур: расписание и результаты матчей

10:20
«Боруссия» на своем поле примет «Аугсбург». Фото instagram.com/bvb09
«Боруссия» на своем поле примет «Аугсбург». Фото instagram.com/bvb09
Теги:
Седьмой тур чемпионата Германии.

1 октября, пятница

«Кельн» — «Гройтер Фюрт» (21:30)

Кельн — Гройтер Фюрт

2 октября, суббота

«Боруссия» Д — «Аугсбург» (16:30)

Боруссия Д — Аугсбург

«Вольфсбург» — «Боруссия» М (16:30)

Вольфсбург — Боруссия М

«Герта» — «Фрайбург» (16:30)

Герта — Фрайбург

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» (16:30)

Штутгарт — Хоффенхайм

«Лейпциг» — «Бохум» (19:30)

РБ Лейпциг — Бохум

3 октября, воскресенье

«Майнц» — «Унион» (16:30)

Майнц — Унион Б

«Бавария» — «Айнтрахт» (18:30)

Бавария — Айнтрахт Ф

«Арминия» — «Байер» (20:30)

Арминия — Байер

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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