Бундеслига, 7-й тур: расписание и результаты матчей
10:20
Седьмой тур чемпионата Германии.
1 октября, пятница
«Кельн» — «Гройтер Фюрт» (21:30)
2 октября, суббота
«Боруссия» Д — «Аугсбург» (16:30)
«Вольфсбург» — «Боруссия» М (16:30)
«Герта» — «Фрайбург» (16:30)
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» (16:30)
«Лейпциг» — «Бохум» (19:30)
3 октября, воскресенье
«Майнц» — «Унион» (16:30)
«Бавария» — «Айнтрахт» (18:30)
«Арминия» — «Байер» (20:30)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь
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