«Бавария» близка к продлению контракта с Гнабри
«Бавария» близка к продлению контракта с нападающим Сержем Гнабри, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенцы предложили 26-летнему немцу новую долгосрочную сделку с повышением зарплаты несколько недель назад, футболист согласился на условия. Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии.
FC Bayern are set to reach the agreement with Serge Gnabry to extend his contract. New long-term deal proposed weeks ago, the winger is prepared to accept and sign soon with salary increase. ? #Bayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2021
Current contract was expiring in June 2023. Negotiations now at final stages.
В сезоне-2021/22 Гнабри провел 10 матчей за «Баварию», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
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