Беккенбауэр испытывает проблемы со здоровьем

Легенда "Баварии" и сборной Германии Франц Беккенбауэр рассказал о проблемах со здоровьем. Чемпиону мира 1974 года 73 года.

– У меня были проблемы со здоровьем в течение длительного времени, – цитирует RTL Беккенбауэра. – Недавно я был в клинике из-за проблем с кровообращением в моих глазах. Теперь с моим правым глазом я почти ничего не вижу. Так что не сердитесь на меня, если я не увижу одного из вас и не прогоню.

В 2016 И 2017 году Беккенбауэр перенес операцию на сердце. В прошлом году он получил искусственное бедро.