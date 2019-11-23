«Байер» перед матчем с «Локомотивом» сыграл вничью с «Фрайбургом»

«Байер» в матче 12-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Фрайбургом» со счетом 1:1.

Леверкузенцы с 19 очками занимают девятое место, «Фрайбург» с 22 очками замыкает тройку лидеров.

В следующем матче «Байер» 26 ноября встретится с «Локомотивом» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

12-й тур

«Байер» — «Фрайбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Хелер, 5 (0:1). Диаби, 36 (1:1).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Вайзер (Л.Бендер, 26), Та, Венделл, Арангис, Беллараби, Демирбай, Амири (Паулинью, 89), Фолланд (Аларио, 74), Диаби.

«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид, Хаберер, Боррелло (Шоллои, 58), Петерсен (Шлоттербек, 90+3), Хелер (Франц, 90+2).

Предупреждения: Линхарт, 46. Шмид, 59. Хефлер, 65.

Судья: Айтекин (Германия).

23 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».