«Байер» перед матчем с «Локомотивом» сыграл вничью с «Фрайбургом»
«Байер» в матче 12-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Фрайбургом» со счетом 1:1.
Леверкузенцы с 19 очками занимают девятое место, «Фрайбург» с 22 очками замыкает тройку лидеров.
В следующем матче «Байер» 26 ноября встретится с «Локомотивом» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
12-й тур
«Байер» — «Фрайбург» — 1:1 (1:1)
Голы: Хелер, 5 (0:1). Диаби, 36 (1:1).
«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Вайзер (Л.Бендер, 26), Та, Венделл, Арангис, Беллараби, Демирбай, Амири (Паулинью, 89), Фолланд (Аларио, 74), Диаби.
«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид, Хаберер, Боррелло (Шоллои, 58), Петерсен (Шлоттербек, 90+3), Хелер (Франц, 90+2).
Предупреждения: Линхарт, 46. Шмид, 59. Хефлер, 65.
Судья: Айтекин (Германия).
23 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».