«Байер» и «Кайзерслаутерн» сыграют в финале Кубка Германии 25 мая

«Байер» и «Кайзерслаутерн» встретятся в финале Кубка Германии 25 мая на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за ключевыми событиями кубкового противостояния. В России официально не покажут видеотрансляцию поединка «Байер» — «Кайзерслаутерн».

В прямом эфире игру финала Кубка Германии покажут бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько доступных вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

В полуфинале Кубка Германии 2 апреля «Кайзерслаутерн» прошел «Саарбрюккен» (2:0), а 3 апреля «Байер» победил дюссельдорфскую «Фортуну» (4:0).

По итогам сезона 2023 / 2024 «Байер» под руководством главного тренера Хаби Алонсо впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».

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