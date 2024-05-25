«Бавария» договорилась с «Бернли» о выкупе тренера Компани

«Бавария» достигла договоренности с «Бернли» о выкупе контракта главного тренера английского клуба Венсана Компани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что мюнхенцы заплатят «Бернли» компенсацию в размере 12 миллионов евро. Контракт 38-летнего бельгийского специалиста с «Баварией» будет рассчитан до июня 2027 года. О назначении Компани на пост главного тренера немецкой команды будет объявлено на следующей неделе.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.

Компани возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 бордовые заняли 19-е место в АПЛ и вылетели в Чемпионшип.