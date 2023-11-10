«Бавария» за 3,4 миллиона евро приобретет у «Аделаиды» 17-летнего вингера Иранкунду
«Бавария» завершает сделку по подписанию 17-летнего вингера «Аделаиды Юнайтед» Нестора Иранкунды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, австралийский футболист должен присоединиться к немекому клубу в 2024 году. Стороны устно договорились о трансфере Иранкунды за 3 миллиона фунтов (3,4 миллиона евро) плюс дополнительные бонусы.
За первую команду «Аделаиды» Иранкунда сыграл 39 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Источник: Фабрицио Романо
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|- : -
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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