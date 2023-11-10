Нойер заявил о желании вернуться в сборную Германии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что хочет вернуться в основной состав сборной Германии. Он заявил, что обсуждал это с главным тренером команды.

«Я в контакте с Нагельсманом. Мы общались, пришли к общему знаменателю — сейчас он не может меня пригласить, но надеется увидеть прогресс. Я сделаю все, что возможно, для возвращения в национальную команду», — цитирует Нойера ITASportPress.

Последний раз Нойер выходил на поле 1 декабря в матче Коста-Рика — Германия (2:4) на ЧМ-2022. После турнира он получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске.