Компани готов возглавить «Баварию»

Бельгийский футбольный тренер Венсан Компани может возглавить «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, специалист без раздумий согласился стать главным тренером мюнхенцев. «Баварии» осталось лишь договориться с «Бернли» о сумме компенсации за переход 38-летнего наставника.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об ухода которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.