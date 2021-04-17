Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом

00:14
Теги:

Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вскоре подпишет новый контракт. По информации Sport 1, руководство клуба хочет продлить соглашение с 32-летним камерунцем.

Игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу в 28 матчах во всех турнирах.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд