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Киммих полностью отказался от услуг агента

09:02
Йозуа Киммих. Фото AFP
Йозуа Киммих. Фото AFP
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что решил отказаться от услуг агента и представлять свои интересы лично.

«Я решил, что хочу еще больше отстаивать свои ценности, свою точку зрения и нести свою личную ответственность. Я также убежден, что именно я могу лучше всего представить свою позицию перед другими», — цитирует Киммиха Bild.

Контракт 26-летненго немца с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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