«Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в бундеслиге
«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.
На 90+4-й минуте встречи форвард хозяев Юссуф Поульсен забил гол с углового, но после подсказки ВАР взятие ворот было отменено. 26-летний датский футболист подыграл себе рукой в этом эпизоде.
Команда Юлиана Нагельсмана с 61 баллом занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» — 32 очка и 11-я строчка.
20 апреля «Лейпциг» на выезде проведет матч с «Кельном». 21 апреля «Хоффенхайм» примет дома менхенгладбахскую «Боруссию».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
29-й тур
«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 0:0
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Кампль, 46), Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Айдара, 46), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 73), Нкунку, Ольмо (Серлот, 62), Адамс.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Ричардс, Кадержабек, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер, Крамарич (Адамян, 90+1), Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).
Предупреждения: Пош, 46. Баумгартнер, 79.
Судья: Грефе (Германия).
16 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
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