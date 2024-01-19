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Сегодня, 16:32

«Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» Триппьера

Алина Савинова
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«Бавария» предпримет попытку выкупить защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера в январе, сообщает The Guardian.

Футболист назван приоритетной целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично заинтересован в переходе 33-летнего защитника.

По информации источника, в «Ньюкасле» не хотят расставаться с Триппьером. Однако команде не хватает полузащитников, а главный тренер черно-белых Эдди Хау восхищается хавбеком «Баварии» Джошуа Киммихом.

Триппьер в текущем сезоне провел 19 матчей в АПЛ, отметившись 7 результативными действиями.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2024/jan/19/bayern-munich-keen-on-newcastle-kieran-trippier-in-possible-swap-deal-transfer
Киран Триппьер
Футбол
ФК Бавария
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
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 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
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 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
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 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
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 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
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