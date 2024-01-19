«Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» Триппьера

«Бавария» предпримет попытку выкупить защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера в январе, сообщает The Guardian.

Футболист назван приоритетной целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично заинтересован в переходе 33-летнего защитника.

По информации источника, в «Ньюкасле» не хотят расставаться с Триппьером. Однако команде не хватает полузащитников, а главный тренер черно-белых Эдди Хау восхищается хавбеком «Баварии» Джошуа Киммихом.

Триппьер в текущем сезоне провел 19 матчей в АПЛ, отметившись 7 результативными действиями.