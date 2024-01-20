Дубль Малена принес «Боруссии» разгромную победу над «Кельном»

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» в матче 18-го тура бундеслиги — 4:0.

Дублем за гостей отметился Дониэлл Мален. Форвард отличился на 12-й и 61-й минутах. Еще один мяч на 58-й минуте с пенальти забил Никлас Фюллкруг. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» (33 очка) занимает пятое место в бундеслиге. «Кельн» (11) идет предпоследним в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Айнтрахт» в концовке упустил победу над «Дармштадтом» (2:2), «Фрайбург» в меньшинстве победил «Хоффенхайм» (3:2), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Хайндехаймом» (1:1)