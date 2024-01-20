Дубль Малена принес «Боруссии» разгромную победу над «Кельном»
Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» в матче 18-го тура бундеслиги — 4:0.
Дублем за гостей отметился Дониэлл Мален. Форвард отличился на 12-й и 61-й минутах. Еще один мяч на 58-й минуте с пенальти забил Никлас Фюллкруг. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.
«Боруссия» (33 очка) занимает пятое место в бундеслиге. «Кельн» (11) идет предпоследним в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Айнтрахт» в концовке упустил победу над «Дармштадтом» (2:2), «Фрайбург» в меньшинстве победил «Хоффенхайм» (3:2), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Хайндехаймом» (1:1)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|17
|11
|1
|5
|38-22
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|7
|4
|29-22
|28
|
7
|Фрайбург
|18
|8
|4
|6
|24-28
|28
|
8
|Хоффенхайм
|18
|7
|3
|8
|34-36
|24
|
9
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|27-34
|22
|
10
|Вольфсбург
|18
|6
|3
|9
|22-29
|21
|
11
|Боруссия М
|17
|5
|5
|7
|34-36
|20
|
12
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
13
|Вердер
|17
|4
|5
|8
|24-31
|17
|
14
|Бохум
|17
|3
|8
|6
|19-34
|17
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|18
|2
|5
|11
|11-33
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
|19.01
|22:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|13
|1
|5