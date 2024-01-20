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Сегодня, 19:32

Дубль Малена принес «Боруссии» разгромную победу над «Кельном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кельн» — «Боруссия» Д.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» в матче 18-го тура бундеслиги — 4:0.

Дублем за гостей отметился Дониэлл Мален. Форвард отличился на 12-й и 61-й минутах. Еще один мяч на 58-й минуте с пенальти забил Никлас Фюллкруг. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» (33 очка) занимает пятое место в бундеслиге. «Кельн» (11) идет предпоследним в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:4
Боруссия Д

В параллельных матчах «Айнтрахт» в концовке упустил победу над «Дармштадтом» (2:2), «Фрайбург» в меньшинстве победил «Хоффенхайм» (3:2), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Хайндехаймом» (1:1)

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
2:2
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:2
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:1
Вольфсбург
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
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«Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» Триппьера

«Штутгарт» проиграл «Бохуму», потерпев второе поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
11
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
12
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
13
 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 - : -
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 13 1 5
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