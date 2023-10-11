«Бавария» хочет подписать Коне из менхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» может стать игроком «Баварии» Куадио Коне, сообщает Get German Football News.

По данным источника, клубы уже связывались друг с другом по поводу 22-летнего француза. В «Баварии» надеются, купить игрока за небольшую сумму.

В нынешнем сезоне Коне провел два матча, не отметившись результативными действиями. Контракт Коне с менхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Его стоимость — 40 миллионов евро.