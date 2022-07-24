«Бавария» готова продать Зиркзее этим летом

«Бавария» готова продать нападающего Джошуа Зиркзее, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний нидерландец не входит в планы главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес «Болонья», «Аякс», ПСВ и ряд клубов АПЛ.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.