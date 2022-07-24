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Сегодня, 09:33

«Бавария» готова продать Зиркзее этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» готова продать нападающего Джошуа Зиркзее, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний нидерландец не входит в планы главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес «Болонья», «Аякс», ПСВ и ряд клубов АПЛ.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Футбол
ФК Бавария
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
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