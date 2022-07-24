«Бавария» готова продать Зиркзее этим летом
«Бавария» готова продать нападающего Джошуа Зиркзее, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 21-летний нидерландец не входит в планы главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес «Болонья», «Аякс», ПСВ и ряд клубов АПЛ.
В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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