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Сегодня, 11:43

«Аугсбург» предложил 10 миллионов евро за форварда «Порту» Мартинеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аугсбург» хочет подписать нападающего «Порту» Тони Мартинеса, сообщает AS.

По информации источника, немецкий клуб предложил за 25-летнего испанца 10 миллионов евро.

Также на игрока претендует «Герта», однако «Аугсбург» считается фаворитом в борьбе за футболиста.

В прошлом сезоне Мартинес забил 7 голов в 37 матчах за «Порту» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/oferton-por-toni-martinez-n/

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Основные источники исследования

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