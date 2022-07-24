«Аугсбург» предложил 10 миллионов евро за форварда «Порту» Мартинеса

«Аугсбург» хочет подписать нападающего «Порту» Тони Мартинеса, сообщает AS.

По информации источника, немецкий клуб предложил за 25-летнего испанца 10 миллионов евро.

Также на игрока претендует «Герта», однако «Аугсбург» считается фаворитом в борьбе за футболиста.

В прошлом сезоне Мартинес забил 7 голов в 37 матчах за «Порту» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.