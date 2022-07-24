Нагельсманн: «Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что нападающий «Ренна» Матис Тель перейдет в мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за 17-летнего француза 28,5 миллионов евро.

«Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира, — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо в своем Telegram-канале. — Думаю, что он может забить 40 мячей в какой-то момент своей карьеры».

В прошедшем сезоне Тель провел 8 матчей за «Ренн» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.