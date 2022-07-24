Нагельсманн: «Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира»
Нагельсманн подтвердил, что «Бавария» подпишет 17-летнего нападающего «Ренна» Теля
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что нападающий «Ренна» Матис Тель перейдет в мюнхенский клуб.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за 17-летнего француза 28,5 миллионов евро.
«Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира, — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо в своем Telegram-канале. — Думаю, что он может забить 40 мячей в какой-то момент своей карьеры».
В прошедшем сезоне Тель провел 8 матчей за «Ренн» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/FabrizioRomanoTG/7049
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|0-0
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7
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8
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9
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Герта
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17
|Шальке
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
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