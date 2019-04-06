"Бавария" - "Боруссия": стали известны стартовые составы

"Бавария" и "Боруссия" объявили составы на матч 28-го тура чемпионата Германии. С первых минут встречу начнет голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер и хавбек "шмелей" Аксель Витсель.

Состав "Баварии": Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Мартинес, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски

Состав "Боруссии": Бюрки, Загаду, Диалло, Дилэйни, Санчо, Ройс, Аканджи, Дахуд, Пищек, Витсель, Брун Ларсен.

"Бавария" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. "Боруссия" с 63 баллами располагается на 1-й строчке.

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