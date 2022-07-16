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Сегодня, 21:43

«Аякс» выкупит нападающего Бробби у «Лейпцига»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аякс» выкупит форварда Брайана Бробби у «Лейпцига», сообщает De Telegraaf.

Сумма сделки составит 17 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Ранее интерес к 20-летнему футболисту проявлял «Манчестер Юнайтед» во главе с экс-тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Примечательно, что Бробби с 8 лет выступал за «Аякс», но в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг».

В бундеслиге за 9 игр прошлого сезона Бробби голов не забил, после чего ушел в аренду в «Аякс», где отметился 7 мячами за 11 встреч в эредивизи.

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