«Аякс» выкупит нападающего Бробби у «Лейпцига»
«Аякс» выкупит форварда Брайана Бробби у «Лейпцига», сообщает De Telegraaf.
Сумма сделки составит 17 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2027 года.
Ранее интерес к 20-летнему футболисту проявлял «Манчестер Юнайтед» во главе с экс-тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.
Примечательно, что Бробби с 8 лет выступал за «Аякс», но в 2021 году ушел свободным агентом в «Лейпциг».
В бундеслиге за 9 игр прошлого сезона Бробби голов не забил, после чего ушел в аренду в «Аякс», где отметился 7 мячами за 11 встреч в эредивизи.
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|Байер
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|0-0
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4
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5
|Унион Б
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6
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|Майнц
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|Боруссия М
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|Айнтрахт Ф
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0-0
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
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