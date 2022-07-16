«Бавария» сообщила о договоренности с «Барселоной» по трансферу Левандовски

«Бавария» 16 июля на официальном сайте объявила о договоренности с «Барселоной» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.

Ранее появлялась информация, что каталонский клуб заплатит за 33-летнего поляка за 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Левандовски подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

Летом он официально объявил о желание покинуть мюнхенский клуб.