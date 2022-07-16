В «Баварии» подтвердили, что де Лигт хочет перейти в немецкий клуб

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил интерес немецкого клуба к защитнику Маттейсу де Лигту из «Ювентуса».

«У нас был разговор. Футболист хочет перейти в «Баварию». Мы продолжим общаться и посмотрим, как все будет складываться. Я очень осторожен, когда дело касается прогнозов», — цитирует Кана Bild.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже подтвердил, что защитник команды Маттейс де Лигт покидает клуб.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.