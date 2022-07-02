Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу команды над «Енисеем» в товарищеском матче (3:0).

«Победить и сыграть на ноль — всегда приятно! Спасибо Тарасовке за прием, возвращаемся в Москву», — говорится в Telegram-канале Чернова.

2 июля «Спартак» провел заключительный день сборов в Тарасовке. В товарищеском матче московский клуб обыграл «Енисей» с разгромным счетом (3:0). Авторами голов в составе красно-белых стали полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич.

Игра с «Енисеем» стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок России против «Зенита». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 июля.