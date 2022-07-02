Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:01

Чернов о победе над «Енисеем»: «Победить и сыграть на ноль — всегда приятно!»

Чернов прокомментировал победу над «Енисеем» в товарищеском матче
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу команды над «Енисеем» в товарищеском матче (3:0).

«Победить и сыграть на ноль — всегда приятно! Спасибо Тарасовке за прием, возвращаемся в Москву», — говорится в Telegram-канале Чернова.

2 июля «Спартак» провел заключительный день сборов в Тарасовке. В товарищеском матче московский клуб обыграл «Енисей» с разгромным счетом (3:0). Авторами голов в составе красно-белых стали полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич.

Игра с «Енисеем» стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок России против «Зенита». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 июля.

Источник: https://t.me/chernov23
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Чалов поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА
Федор Чалов присоединился к ЦСКА в Новогорске
«Ростов» обыграл «Кубань» в товарищеском матче
Бывший тренер «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращении Чалова в ЦСКА
Соболев прокомментировал гол Хлусевича в товарищеском матче «Спартак» — «Енисей»
Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Соболев прокомментировал гол Хлусевича в товарищеском матче «Спартак» — «Енисей»
Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»
«Спартак» разгромил «Енисей»: Соболев уже забивает с передач Зиньковского, а лучший снова Промес
Пресняков-старший считает, что судьи будут помогать «Зениту» в матче за Суперкубок России
Ветеран ЦСКА Пономарев: «У «Спартака» будут большие проблемы в Суперкубке»
Бывший арбитр РПЛ Николаев — о ретро-матче: «Я готов, если согласился! Всегда стараюсь держать себя в форме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» обыграл «Кубань» в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости