«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

«Спартак» 2 июля разгромил «Енисей» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 3:0.

Авторами голов в составе красно-белых стал полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич.

Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита». Эта встреча пройдет на стадионе в «Санкт-Петербурге 9 июля.