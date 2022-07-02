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«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 июля. «Спартак» — «Енисей» — 3:0.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» 2 июля разгромил «Енисей» в товарищеском матче. Московский клуб выиграл со счетом 3:0.

Авторами голов в составе красно-белых стал полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич.

Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита». Эта встреча пройдет на стадионе в «Санкт-Петербурге 9 июля.

Товарищеские матчи. Клубы.
02 июл, 17:00. Тарасовка (Московская область)
Спартак
3:0
Енисей

ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
5
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