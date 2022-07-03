«Локомотив» одержал результативную победу над «Факелом» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал результативную победу в товарищеском матче против «Факела». Хозяева выиграли со счетом 4:2.

Команды играли два тайма по 60 минут. Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

В составе железнодорожников забивали Наир Тикнизян, Джирано Керк, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.

Воронежцы отличались на 46-й и 61-й минутах встречи.

«Локомотив» завершил прошлый сезон РПЛ на шестом месте с 48 очками.

«Факел» вместе с главным тренером Олегом Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка в минувшем сезоне. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.