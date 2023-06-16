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Жирков: «Давно бутсы не надевал, но в футбол не тянет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался об участии в ретро-матче легенд 2008 года.

«Давно бутсы не надевал. Не тянет ли в футбол? Нет. Сейчас я на поле, и в таких матчах, в принципе, возможно играть», — приводит слова Жиркова Sport24.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Источник: Sport24
Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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