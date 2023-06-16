Бородюк — о ретро-матче: «Огромное удовольствие! Хиддинк и Адвокат желали футболистам всего наилучшего»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о проведении ретро-матча между сборной России-2008 и легендами «Зенита» (1:1).

«Ничья в ретроматче закономерна. Это прекрасное поколение футболистов, которое на международной арене успешно представляли российский футбол. Для нашего футбола 2008 год — знаковый. Мне, как тренеру, было огромное удовольствие работать вместе с такими футболистами! Почему не удалось приехать Хиддинку а Адвокату? Есть жизненные планы. Они оба желали ребятам здоровья и всего наилучшего!» — сказал Бородюк «СЭ».

16 июня команды легенд «Зенита» и легенд сборной России сыграли вничью в товарищеском ретро-матче (1:1).

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.