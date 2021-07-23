Товарищеский матч «Фенербахче» отменен из-за того, что клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил
07:55
Товарищеский матч между «Удинезе» и «Фенербахче» в Австрии отменен, сообщается на официальном сайте клуба.
Такое решение связано с тем, что турецкий клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил.
Ранее стало известно, что «Интер» отменил предсезонный тур по США, где они должны были принять участие в Кубке Флориды.
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