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Товарищеский матч «Фенербахче» отменен из-за того, что клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил

07:55
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Товарищеский матч между «Удинезе» и «Фенербахче» в Австрии отменен, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение связано с тем, что турецкий клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил.

Ранее стало известно, что «Интер» отменил предсезонный тур по США, где они должны были принять участие в Кубке Флориды.

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Сергей Разин все материалы автора

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