Товарищеский матч «Фенербахче» отменен из-за того, что клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил

Товарищеский матч между «Удинезе» и «Фенербахче» в Австрии отменен, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение связано с тем, что турецкий клуб не может приехать в Австрию из-за ковидных правил.

Ранее стало известно, что «Интер» отменил предсезонный тур по США, где они должны были принять участие в Кубке Флориды.