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Мхитарян и Пепе чуть не подрались в товарищеском матче между «Ромой» и «Порту»

18:35
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
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Во время товарищеского матча «Ромы» с «Порту» (1:1) один из игроков итальянской команды устроил драку.

Защитник «Порту» Пепе грубо врезался в хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна. После этого армянин набросился на соперника и попытался устроить драку. Футболистов растаскивали партнеры по команде, тренеры и медицинский штаб.

Мхитарян выступает в составе «Ромы» с 2019 года. В прошлом сезоне 32-летний хавбек провел 34 матча в серии А, забив 13 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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