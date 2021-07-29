Мхитарян и Пепе чуть не подрались в товарищеском матче между «Ромой» и «Порту»

Во время товарищеского матча «Ромы» с «Порту» (1:1) один из игроков итальянской команды устроил драку.

Защитник «Порту» Пепе грубо врезался в хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна. После этого армянин набросился на соперника и попытался устроить драку. Футболистов растаскивали партнеры по команде, тренеры и медицинский штаб.

Мхитарян выступает в составе «Ромы» с 2019 года. В прошлом сезоне 32-летний хавбек провел 34 матча в серии А, забив 13 голов.