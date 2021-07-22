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Товарищеский матч «Манчестер Сити» с клубом-партнером из Франции «Труа» отменен

02:58
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«Труа» на официальном сайте объявил, что товарищеский матч против «Манчестер Сити» не состоится. Игра должна была пройти 31 июля во Франции.

«С сожалением сообщаем, что товарищеский матч против «Манчестер Сити» в субботу, 31 июля, не состоится. Учитывая ограничения, связанные со здоровьем, связанные с распространением Covid-19, особенно в Соединенном Королевстве, не удастся выполнить все условия для проведения этой встречи.

Отмена товарищеского матча — большое разочарование, которое оба клуба разделяют с фанатами. «Труа» уже работает над альтернативным товарищеским матчем, который может состояться в тот же день", — говорится в заявлении французского клуба.

«Труа» в прошлом сезоне занял первое место в лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион. Клуб входит в City Football Group — компанию, владеющую «Манчестер Сити» и несколькими другими клубами.

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Евгений Козинов все материалы автора

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