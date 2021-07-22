Товарищеский матч «Манчестер Сити» с клубом-партнером из Франции «Труа» отменен
«Труа» на официальном сайте объявил, что товарищеский матч против «Манчестер Сити» не состоится. Игра должна была пройти 31 июля во Франции.
«С сожалением сообщаем, что товарищеский матч против «Манчестер Сити» в субботу, 31 июля, не состоится. Учитывая ограничения, связанные со здоровьем, связанные с распространением Covid-19, особенно в Соединенном Королевстве, не удастся выполнить все условия для проведения этой встречи.
Отмена товарищеского матча — большое разочарование, которое оба клуба разделяют с фанатами. «Труа» уже работает над альтернативным товарищеским матчем, который может состояться в тот же день", — говорится в заявлении французского клуба.
«Труа» в прошлом сезоне занял первое место в лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион. Клуб входит в City Football Group — компанию, владеющую «Манчестер Сити» и несколькими другими клубами.
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