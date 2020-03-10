Швеция попала в список стран, из которых все прибывшие в Россию должны пройти 14-дневный карантин из-за опасности заражения коронавирусом.

На данный момент в списке 17 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.

28 марта в Стокгольме сборная России должна провести товарищеский матч со Швецией. Также могут отменить товарищескую встречу 31 марта между Россией и Молдавией в Кишиневе, где запретили проводить массовые мероприятия.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.