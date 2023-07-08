Семин считает серьезным спаррингом для России потенциальный матч со сборной Катара

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Катаром.

«Я бы сказал, что нас ждет серьезный спарринг. Сложно сказать, какая из команд сильнее. Катар играл на чемпионате мира, в стране быстро развивается футбол. На поле встретятся две достойные команды.

Катар тщательно подготовился к чемпионату мира, но у команды не получилось ярко выступить на турнире. Нас точно ждет серьезная встреча», — цитирует Семина «Евро Футбол».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара 12 сентября в Дохе.