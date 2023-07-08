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Сегодня, 20:16

Семин считает серьезным спаррингом для России потенциальный матч со сборной Катара

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Катаром.

«Я бы сказал, что нас ждет серьезный спарринг. Сложно сказать, какая из команд сильнее. Катар играл на чемпионате мира, в стране быстро развивается футбол. На поле встретятся две достойные команды.

Катар тщательно подготовился к чемпионату мира, но у команды не получилось ярко выступить на турнире. Нас точно ждет серьезная встреча», — цитирует Семина «Евро Футбол».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара 12 сентября в Дохе.

Источник: Евро Футбол
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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