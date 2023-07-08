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Сегодня, 19:03

«Рубин» сыграл вничью с «Торпедо»

Руслан Минаев
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«Рубин» сыграл вничью с «Торпедо» в товарищеском матче — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Лужники».

В составе казанцев забил Дмитрий Кабутов, у москвичей отличился Сергей Бородин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» — «Рубин» — 1:1 (1:0)

Голы: Бородин, 11 (1:0). Кабутов, 66 (1:1).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков (Горбунов, 77), Калугин (Иваньков, 82), Бородин (Балахонов, 26), Усанов, Орехов, Юзепчук, Чурич, Лебеденко (Стефанович, 46), Манелов (Енин, 60).

«Рубин»: Дюпин, Мартынович (Тесленко, 82), Вуячич, Грицаенко (Безруков, 82), Рожков (Костюков, 82), Зотов (Ломовицкий, 82), Кабутов (Кузнецов, 82), Апшацев, Рахмоналиев, Уридия, Фамейе.

Предупреждение: Апшацев, 16.

8 июля. Москва. Стадион «Лужники».

ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
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