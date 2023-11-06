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Сегодня, 14:16

«Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по турниру в Катаре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», бразильские «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по выставочному турниру, который планируется провести в феврале в Катаре. В данный момент организаторы турнира ведут переговоры с бразильскими клубами.

Помимо «Зенита», в турнире может принять участие еще одна российская команда.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие на зимнем Кубке в Катаре.

Турнир пройдет с 1 по 10 февраля.

ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
ФК Сантос
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