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Сегодня, 11:00

В «Динамо» оценили идею участия в Зимнем кубке с бразильскими командами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о том, поступало ли в клуб приглашение об участии в Зимнем кубке с бразильскими командами.

«Нам не поступало предложений, но с удовольствием бы сыграли с бразильскими командами», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие в Зимнем кубке в Катаре.

ФК Динамо (Москва)
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