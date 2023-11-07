В «Зените» рассказали, когда станет известен состав участников зимнего Кубка в Катаре

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных соперниках сине-бело-голубых на зимнем Кубке в Катаре.

«Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» на турнире БРИКС? Видимо эта информация навеяна моим визитом в Бразилию. Итоги этого визита будут объявлены позже, включая возможный состав участников Кубка. Мы объявим участников до конца ноября», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие в зимнем Кубке в Катаре. Турнир пройдет с 1 по 10 февраля.