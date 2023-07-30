«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Реал», Винисиус не реализовал пенальти

«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Реал» со счетом 3:0. Встреча прошла в Арлингтоне (США).

Отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес. На 20-й минуте нападающий мадридцев Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. В первом тайме из-за повреждений были заменены игроки каталонцев Андреас Кристенсен и Илкай Гюндоган, у «Реала» — Ферлан Менди.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».