«Барселона» победила «Реал» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США) и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Игру посетили 82 026 зрителей при вместимости арены 80 тысяч на матчах НФЛ. Это рекорд по посещаемости эль-класико в США, а также рекорд для футбольных матчей на AT&T Stadium.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны».

«Довольно редко получается попасть пять раз в каркас ворот за игру. Со мной такого никогда не случалось, и лучше, если это призошло в предсезонном матче. Казалось, что в воротах соперника есть стена. Я выставил новую команду, чтобы посмотреть, как молодежь адаптировалась. Все хорошо, мы должны продолжать в том же духе, при этом и без явного нападающего у нас было много возможностей. Я хотел увидеть молодежь в напряженном матче, и они справились с задачей. Что могут Модрич и Кроос я уже знаю. Я вижу команду с очень хорошим будущим», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал товарищеский матч против «Барселоны»).

«Первые 15 минут каждого тайма «Барселона» играла лучше, мы вошли в игру не так, как хотели. Потом мы были на их половине поля и создавали моменты. Мы делали все хорошо, сейчас мы адаптируемся к новой системе. Нам не удалось добиться успеха перед воротами, но мы сделали все, чтобы забить. Последние два гола мы не должны были пропускать. Несмотря на это, команда находится на правильном пути, и мы добились хороших результатов.

Эти выставочные матчи всегда очень напряженные, и все, что происходило на поле, остается там. Мы с нетерпением ждем встречи друг с другом в официальном сезоне. Молодые игроки, которые у нас есть сейчас, больше не являются юными дарованиями. Это очень хороший подарок для нас, и они могут стать основой «Реала». Нужно вселить в них доверие", — приводит слова Карвахаля официальный сайт клуба.

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче. «Прежде всего отмечу, что игра была равной. В ней было все: иногда мы долго владели мячом, иногда терпели, причем против физически очень мощного соперника — самого физически мощного в мире. Игру нельзя назвать плохой или хорошей. Но мы довольны, как мы бились. Это класико, и нормально, что такие матчи не бывают товарищескими. Мы добились очень удачного результата, но это не означает, что мы провели отличную игру. В составе «Мадрида» гораздо больше игроков, чем у нас. Они все выпускали и выпускали их на поле, в этом плане у них много возможностей. У них великолепный состав. Я доволен, как мы сражались, но нам многое нужно улучшать, хотя было много эпизодов, когда игра напоминала ту, к которой мы стремимся", — приводит Marca слова Хави.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».

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