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Сегодня, 19:32

На матчах Братского кубка между ЦСКА и «Динамо» пройдут уникальные челленджи с участием фанатов и игроков

Алина Савинова
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В рамках Братского кубка с участием «Динамо» и ЦСКА в перерывах матчей, которых будет по два в каждой игре, пройдут челленджи, сообщает Sport24.

В первом перерыве будет проведено соревнование вратарей два на два под названием кипер-челлендж. Во втором — пенальти-челлендж с участием болельщиков и звездных гостей. Отмечается, что победа в челлендже принесет дополнительный гол команде. Всего в розыгрыше будет по 4 дополнительных гола. По итогам команда-победительница получит специальный приз.

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Серия игр приурочена к 100-летию обществ «Динамо» и ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-na-matchakh-bratskogo-kubka-mezhdu-tsska-i-dinamo-sostoyatsya-unikalnyye-chellendzhi-s-uchastiyem-fanatov-i-futbolistov
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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