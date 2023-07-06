«Локомотив» проиграл «Балтике» в товарищеском матчe
«Локомотив» дома уступил «Балтике» в товарищеском матче — 0:1.
Единственный гол на 51-й минуте забил Дмитрий Барков.
В предыдущем матче железнодорожники победили «Волгарь» (4:2), «Балтика» уступила «Шиннику» (0:1).
В следующей игре «Локо» встретится со «СКА-Хабаровск» 9 июля.
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Балтика» — 0:1 (0:0)
Гол: Барков, 51.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Самошников, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Погостнов, Карпукас, Дзюба.
После 60-й минуты: Худяков, Тикнизян, Морозов, Кузьмичёв, Сильянов, Куликов, Щетинин, Сарвели, Митай, Рыбчинский, Никишин.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Маляров, Радмановац, Казаев (Ламейра, 67), Лазарев (Дудиев, 78), Галоян (Хмаров, 88), Пряхин, Барков (Аванесян, 88), Мусаев (Гогричиани, 64).
6 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».