Месси считал, что безвизовый въезд на Тайвань по испанскому паспорту распространяется на Китай

Новичок «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был остановлен в аэропорту Пекина из-за проблем на паспортном контроле, сообщает Bild.

По данным источника, форвард в составе национальной команды прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня. Однако у футблиста возникли сложности с визой. Месси прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.

Аргентинец считал, что безвизовый въезд в частично признанное государство по испанскому паспорту распространяется на Китай. «Тайвань — это не Китай?» — задал футболист вопрос покраничникам.

У Китая и Испании нет безвизового режима.